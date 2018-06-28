В Чечне на АЗС взорвались цистерны с топливом

Чечня

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В Шелковском районе Чечни на одной из заправок взорвались и загорелись четыре цистерны с топливом

Инцидент произошел вечером 28 июня на АЗС «Даймохк» между станицами Шелковская и Гребенская. Территорию вокруг места ЧП оцепили. В резервуарах находилось 50 кубометров горючего.

По данным республиканского МЧС, площадь возгорания составила 500 кв. метров. Спасатели уже ликвидировали пожар, передает ТАСС.

По предварительной информации, пострадавших нет.

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