В Чечне на АЗС взорвались цистерны с топливом

В Шелковском районе Чечни на одной из заправок взорвались и загорелись четыре цистерны с топливом

Инцидент произошел вечером 28 июня на АЗС «Даймохк» между станицами Шелковская и Гребенская. Территорию вокруг места ЧП оцепили. В резервуарах находилось 50 кубометров горючего. По данным республиканского МЧС, площадь возгорания составила 500 кв. метров. Спасатели уже ликвидировали пожар, передает ТАСС. По предварительной информации, пострадавших нет.