В России в поездах разрешат перевозить домашних животных без хозяев

Россиянам разрешат без личного присутствия перевозить в поездах дальнего следования собак, кошек, хомяков и птиц

Услуга появится с 16 июля в 13 поездах, сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК). Список направлений можно посмотреть здесь.

Стоимость такой поездки составит от 730 рублей и будет зависеть от дальности пути. Перевозить можно собак, кошек, птиц, хомяков, морских свинок, кроликов и черепах. Во время поездки животные должны быть в клетках-контейнерах. Их разместят в багажном купе. Проводники пассажирских вагонов будут следить за состоянием животных. По прибытии работники поезда передадут питомца указанному в заявлении человеку после предъявления им паспорта.

Один отправитель может оформить не более трех контейнеров, в каждом из которых допускается до двух животных. Запрещено перевозить животных, которые представляют угрозу жизни и здоровью людей.