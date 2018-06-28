В Ростовской области арестовали боксера, подозреваемого в избиении инженера

В городе Миллерово Ростовской области арестовали 27-летнего чемпиона Южного федерального округа по кикбоксингу Даниила Грицая, которого подозревают в избиении 32-летнего военного инженера Игоря Несмелова

Как сообщали Юга.ру, потасовка произошла 19 июня около одной из гостиниц Миллерово. Драка попала на видео.

Как передает НТВ, причиной конфликта стало замечание, которое постояльцы гостиницы сделали шумевшей у входа компании. После этого приезжих стали избивать. Больше всего пострадал инженер Игорь Несмелов — он провел несколько часов в реанимации в состоянии, пограничном с комой. У него диагностировали сотрясение мозга, перелом челюсти и многочисленные ушибы.

Одним из нападавших был профессиональный боксер и преподаватель боевых искусств Даниил Грицай.

Только после публикаций в СМИ он был задержан, следователи возбудили дело по ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). В отделе МВД Миллерово началась проверка за бездействие полицейских при драке у гостиницы.

26 июня стало известно, что Грицай заключен под стражу, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.

Как пишет РИА «Новости», местные жители рассказали, что это не первый случай, когда боксер Грицай нападает на людей. В марте он избил мужчину в клубе «Пушкин», когда тот случайно задел боксера плечом. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом челюсти.



Одна из местных жительниц рассказала, что заступилась за подругу, к которой приставал боксер. По ее словам, Грицай схватил ее за голову и ударил коленом в лицо и живот, в результате девушка получила перелом носа со смещением и ушиб ребер. Полиция не возбудила дело.