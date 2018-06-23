На Дону отдел МВД Миллерово проверяют за бездействие полицейских при драке у гостиницы

После появившегося в сети видео, где полицейские не торопятся задерживать избивших москвичей жителей Мллерово, МВД проводит в городском отделе полиции масштабную проверку

Потасовка произошла 19 июня около одной из гостиниц Миллерово. Видео произошедшего попало в сеть.

«На видеозаписи видно, что потасовку спровоцировали два человека. Установлено, что один из них — тренер по боксу. Несколько человек получили травмы, а одного из пострадавших подозреваемые долго избивали. При этом приехавшие на место сотрудники полиции не пытаются задержать мужчин», — рассказал «Интерфаксу» информированный источник.

Как передает НТВ, причиной конфликта стало замечание, которое сделали постояльцы гостиницы (они приехали из Москвы в командировку) шумевшей у входа компании. После замечание приезжих стали избивать. Больше всего пострадал инженер по фамилии Несмелов — он провел несколько часов в реанимации в состоянии, пограничном с комой.

Известно имя одного из нападавших. Это Даниил Грицай — профессиональный боксер и преподаватель боевых искусств.

Когда к месту происшествия прибыл участковый, на его глазах дебоширы разбили входную дверь гостиницы и вошли внутрь. Полицейский остался на улице и вызвал подкрепление. Прибывший экипаж ППС задержал нарушителей не сразу, а когда их доставили в отделение, они назвали себя пострадавшими. Задерживать их не стали, а пострадавшего не допросили.

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, в частности, почему представители правоохранительных органов бездействовали на месте, а подозреваемые сразу не были задержаны. При этом известно, что один из подозреваемых мог быть замешан в нескольких эпизодах, связанных с нападениями и нанесением телесных повреждений, однако ранее его не задерживали, дела не возбуждались.

«Только после сюжетов в СМИ по факту избиения возле гостиницы был задержан один из нападавших, а дело возбуждено по ст.115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью)», — добавил источник.