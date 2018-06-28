На Дону будут судить экс-следователя полиции, обвиняемого в хранении наркотиков и получении взятки

Ростовская область

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Бывшего следователя следственного отделения отдела в Багаевском районе обвиняют в получении взятки, а также в незаконном хранении наркотиков

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, по версии следствия, следователь летом 2017 года получил взятку в размере 780 тыс. рублей за то, чтобы не привлекать к уголовной ответственности обвиняемого в сбыте наркотиков. Позже в гараже у экс-полицеского правоохранители обнаружили наркотики в крупном размере.

Он обвиняется в совершении преступлений по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере), ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотического средства в крупном размере).

Уголовное дело направлено в суд.

Взятка Наркотики Полиция Суд
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