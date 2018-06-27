Первый летний звездопад пройдет 27 июня. Его не будет видно из-за полнолуния

Астрономы сообщили, что в ночь с 27 на 28 июня произойдет метеорный поток

По данным специалистов, метеорный поток Июньские Боотиды из созвездия Волопаса не будет видно из-за полной Луны. Этот звездопад наблюдают каждый год с 22 июня по 2 июля, сообщает RT.

Следующий метеорный поток произойдет в ночь с 29 на 30 июля. Это поток Южные дельта-Аквариды из созвездия Водолея. В эту ночь звездопад достигнет максимума действия. Согласно прогнозу Международной метеорной организации, ожидается до 16 метеоров в час.

Этот звездопад будет хорошо виден в Южном полушарии. Отмечается, что в России наблюдению помешает Луна. В этот период она будет иметь фазу, близкую к полнолунию. Она будет находиться рядом с метеорным потоком, сообщает пресс-служба Московского планетария.