Жители Кубани 27 июля смогут увидеть лунное затмение и полномарсие

Жители Краснодарского края ночью 27 июля смогут наблюдать затмение Луны и полномарсие

«В этом году лунное затмение будет достаточно интересным. Оно станет самым продолжительным за последние несколько лет. Последний раз такое затмение наблюдали в июне 2011 года. В этом году полная фаза затмения продлится 1 час 42 минуты, частная фаза — 3 часа 54 минуты. Затмение начнется в 20:14 и продлится до 2:28. Полная фаза, когда затмение будет максимально видно, начнется в 22:30 и закончится в 0:13. В течение 103 минут Луна будет проходить через центр Земной тени», — рассказал порталу Юга.ру заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов.

Также в июле можно наблюдать такое явление как полномарсие.

«Это астрономическое явление называют еще Великое противостояние. Оно случается один раз в 15-17 лет. Последний раз его наблюдали в августе 2003 года. Тогда Марс сблизился с Землей на расстояние около 55 млн км. В этом году расстояние составит 57 млн км. Диаметр Марса в противостоянии составит 24,3 угловых секунды», — пояснил ученый.

По словам Иванова, размер Марса через телескоп будет таким же, как и у Луны, если на нее смотреть невооруженным глазом. Противостояние продлится около двух недель. Заведующий обсерваторией добавил, что астрономы через телескоп уже могут наблюдать на Марсе полярные шапки из углекислого газа.

По рассчетам ученых, следующее сближение Марса и Земли ожидается не ранее 15 сентября 2035 года, сообщает RT.