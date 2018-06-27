В Краснодаре на ремонт пятиэтажки на улице Славянской перечислили более 500 тыс. рублей

Краснодарский край

Распечатать

На восстановление пятиэтажного дома на улице Славянской, в котором произошел взрыв газа, перечислили на благотворительный счет более 500 тыс. рублей

Читайте также:

Об этом мэру Краснодара Евгению Первышову рассказала старшая дома Каринэ Енгибарян. Сейчас жильцы пострадавших квартир бесплатно находятся в гостинице «Кавказ». Мэр уточнил, что они смогут оставаться в гостинице до полного завершения ремонта дома.

«Восстановительные работы сейчас вступают в активную фазу. Это стало возможным после экспертизы. Многие строительные компании помогают с материалами, активно пополняется благотворительный счет. Как ранее сообщалось, дом полностью восстановят», — сказал глава города.

Первышов поручил специалистам городского департамента строительства постоянно контролировать работы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, взрыв бытового газа в доме на улице Славянской, 75 произошел утром 10 марта. Хозяин квартиры получил 90% ожогов тела. Всего пострадали семь человек, в том числе двое детей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям — о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и уничтожении или повреждении имущества по неосторожности.

Благотворительность Капремонт Краснодар

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Жительница Чечни получила восемь лет колонии за участие в террористической группировке в Сирии
В Ростове задержали координатора «Открытой России» за раздачу листовок о Сенцове
Школьник из Адыгеи получил награду «Горячее сердце» за спасение человека из пожара
В районе Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,3
В Краснодаре из-за ДТП с бетономешалкой стояли трамваи и троллейбусы
В Краснодаре на ремонт пятиэтажки на улице Славянской перечислили более 500 тыс. рублей

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале