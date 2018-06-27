В Краснодаре на ремонт пятиэтажки на улице Славянской перечислили более 500 тыс. рублей
На восстановление пятиэтажного дома на улице Славянской, в котором произошел взрыв газа, перечислили на благотворительный счет более 500 тыс. рублей
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Об этом мэру Краснодара Евгению Первышову рассказала старшая дома Каринэ Енгибарян. Сейчас жильцы пострадавших квартир бесплатно находятся в гостинице «Кавказ». Мэр уточнил, что они смогут оставаться в гостинице до полного завершения ремонта дома.
«Восстановительные работы сейчас вступают в активную фазу. Это стало возможным после экспертизы. Многие строительные компании помогают с материалами, активно пополняется благотворительный счет. Как ранее сообщалось, дом полностью восстановят», — сказал глава города.
Первышов поручил специалистам городского департамента строительства постоянно контролировать работы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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Как сообщали Юга.ру, взрыв бытового газа в доме на улице Славянской, 75 произошел утром 10 марта. Хозяин квартиры получил 90% ожогов тела. Всего пострадали семь человек, в том числе двое детей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям — о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и уничтожении или повреждении имущества по неосторожности.
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