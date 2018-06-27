В Краснодаре на ремонт пятиэтажки на улице Славянской перечислили более 500 тыс. рублей

На восстановление пятиэтажного дома на улице Славянской, в котором произошел взрыв газа, перечислили на благотворительный счет более 500 тыс. рублей

Об этом мэру Краснодара Евгению Первышову рассказала старшая дома Каринэ Енгибарян. Сейчас жильцы пострадавших квартир бесплатно находятся в гостинице «Кавказ». Мэр уточнил, что они смогут оставаться в гостинице до полного завершения ремонта дома.

«Восстановительные работы сейчас вступают в активную фазу. Это стало возможным после экспертизы. Многие строительные компании помогают с материалами, активно пополняется благотворительный счет. Как ранее сообщалось, дом полностью восстановят», — сказал глава города.

Первышов поручил специалистам городского департамента строительства постоянно контролировать работы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.