На Ставрополье ищут пропавшего без вести 16-летнего подростка

Ставропольский край

Распечатать

Полицейские Кочубеевского района Ставропольского края устанавливают местонахождение без вести пропавшего несовершеннолетнего мальчика

21 июня около 17:00 16-летний Анатолий Мизюров ушел из дома в селе Балахоновском и до сих пор не вернулся.

Приметы подростка: рост около 150 см, худощавое телосложение, короткие русые волосы, треугольное лицо, серые глаза. Был одет в светлую футболку, трико и черную олимпийку, обут в темно-синие тапочки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Читайте также:

Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении Анатолия Мизюрова, просят сообщить по телефонам 8 (86550) 3-79-00 или 102 или в ближайший отдел полиции.

Дети Полиция Пропавшие без вести Розыск людей
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Жительница Чечни получила восемь лет колонии за участие в террористической группировке в Сирии
В Ростове задержали координатора «Открытой России» за раздачу листовок о Сенцове
Школьник из Адыгеи получил награду «Горячее сердце» за спасение человека из пожара
В районе Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,3
В Краснодаре из-за ДТП с бетономешалкой стояли трамваи и троллейбусы
В Краснодаре на ремонт пятиэтажки на улице Славянской перечислили более 500 тыс. рублей

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале