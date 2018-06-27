На Ставрополье ищут пропавшего без вести 16-летнего подростка

Полицейские Кочубеевского района Ставропольского края устанавливают местонахождение без вести пропавшего несовершеннолетнего мальчика

21 июня около 17:00 16-летний Анатолий Мизюров ушел из дома в селе Балахоновском и до сих пор не вернулся.

Приметы подростка: рост около 150 см, худощавое телосложение, короткие русые волосы, треугольное лицо, серые глаза. Был одет в светлую футболку, трико и черную олимпийку, обут в темно-синие тапочки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.