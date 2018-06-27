На Ставрополье ищут пропавшего без вести 16-летнего подростка
Полицейские Кочубеевского района Ставропольского края устанавливают местонахождение без вести пропавшего несовершеннолетнего мальчика
21 июня около 17:00 16-летний Анатолий Мизюров ушел из дома в селе Балахоновском и до сих пор не вернулся.
Приметы подростка: рост около 150 см, худощавое телосложение, короткие русые волосы, треугольное лицо, серые глаза. Был одет в светлую футболку, трико и черную олимпийку, обут в темно-синие тапочки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении Анатолия Мизюрова, просят сообщить по телефонам 8 (86550) 3-79-00 или 102 или в ближайший отдел полиции.
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