В Краснодаре разыскивают 17-летнюю девушку из Крыма с фиолетовым рюкзаком

В Краснодаре объявили в розыск без вести пропавшую 17‑летнюю Карину Сумарокову

Девушка жила в поселке Полюшко под Севастополем. Установлено, что 12 апреля в 6:45 она ушла из дома и до сих пор не вернулась. Известно, что 12 апреля около 22:00 несовершеннолетнюю видели на автовокзале Краснодар-1, сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Карина Сумарокова имеет славянский тип лица. Ее рост 170 см. Она плотного телосложения, имеет волосы ниже плеч, крашенные в черный и рыжий цвета. Девушка была одета в черные брюки, серый свитер, черные лаковые туфли на высокой платформе. При ней был фиолетовый рюкзак, черный ноутбук, розовый мобильный телефон, паспорт.

Граждан, которые обладают информацией о местонахождении пропавшей, просят сообщить в отдел полиции Центрального округа Краснодара или по телефонам: 8 (928) 357‑00‑07, 8 (989) 228‑99‑08, 8 (861) 255‑78‑88, 8 (861) 255‑78‑66, 102.