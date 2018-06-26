В Адыгее экс-начальника отделения почтовой связи осудили за присвоение имущества

Майкопский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего начальника отделения почтовой связи

Установлено, что с марта по апрель 2018 года руководитель отделения почтовой связи «Цветочный» присвоил вверенные ему 86 тыс. рублей, предназначенные для выплат гражданам. Деньги он потратил на собственные нужды, передает пресс-служба прокуратуры Адыгеи.

Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение имущества с использованием своего служебного положения) и назначил ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. С подсудимого взыскали сумму причиненного ущерба.

Как сообщали Юга.ру, в Адыгее в отношении руководителя отдела республиканского филиала «Почты России» возбудили уголовное дело. Его подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения.