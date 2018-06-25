В Адыгее начальник отдела филиала «Почты России» получал зарплату за фиктивно трудоустроенных сотрудников

Адыгея

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В Адыгее в отношении руководителя отдела республиканского филиала «Почты России» возбудили уголовное дело

Его подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения.

«Установлено, что руководитель участка хозяйственного обслуживания УФПС Республики Адыгея филиала ФГУП "Почта России" фиктивно трудоустроил своих знакомых на должности рабочих. На протяжении трех лет он похищал принадлежащие предприятию деньги в виде предназначавшейся указанным гражданам зарплаты», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Адыгея.

Ущерб составил более 750 тыс. рублей. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры республики.

Почта Прокуратура
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