В Адыгее начальник отдела филиала «Почты России» получал зарплату за фиктивно трудоустроенных сотрудников
В Адыгее в отношении руководителя отдела республиканского филиала «Почты России» возбудили уголовное дело
Его подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения.
«Установлено, что руководитель участка хозяйственного обслуживания УФПС Республики Адыгея — филиала ФГУП "Почта России" фиктивно трудоустроил своих знакомых на должности рабочих. На протяжении трех лет он похищал принадлежащие предприятию деньги в виде предназначавшейся указанным гражданам зарплаты», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Адыгея.
Ущерб составил более 750 тыс. рублей. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры республики.
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