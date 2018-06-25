В Адыгее начальник отдела филиала «Почты России» получал зарплату за фиктивно трудоустроенных сотрудников

В Адыгее в отношении руководителя отдела республиканского филиала «Почты России» возбудили уголовное дело

Его подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения.

«Установлено, что руководитель участка хозяйственного обслуживания УФПС Республики Адыгея — филиала ФГУП "Почта России" фиктивно трудоустроил своих знакомых на должности рабочих. На протяжении трех лет он похищал принадлежащие предприятию деньги в виде предназначавшейся указанным гражданам зарплаты», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Адыгея.

Ущерб составил более 750 тыс. рублей. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры республики.