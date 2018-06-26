В Чечне в горной реке утонул семилетний мальчик

В Ножай-Юртовском районе Чечни нашли тело ребенка, который утонул в горной реке

Это произошло в селе Кенхи. По версии следствия, семилетний мальчик вместе со своими сверстниками находился на берегу горной реки недалеко от своего дома. Во время игры он оступился и упал в воду. Рядом не было взрослых, чтобы оказать ему помощь. Предположительно, ребенок утонул, не справившись с сильным течением. Его тело нашли в 200 метрах от места падения.

По факту проводят проверку, устанавливают обстоятельства случившегося.

Следователи отмечают, что за прошлую неделю это четвертый случай гибели детей на воде. Во всех случаях дети были без присмотра взрослых, сообщает пресс-служба СУ СК России по Чеченской Республике.

Как сообщали Юга.ру, прокуратура Чечни начала проверку по факту гибели троих несовершеннолетних на водоемах.