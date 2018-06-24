В Чечне прокуратура проверит обстоятельства гибели троих детей на водоемах

Прокуратура Чечни начала проверку по факту гибели троих несовершеннолетних на водоемах

Тела детей нашли 19 июня в Шалинском и Наурском районах республики. По предварительным данным, дети 8, 10 и 11 лет находились в неприспособленных для купания местах без сопровождения взрослых.

Организованы доследственные проверки. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. Прокуратура намерена дать оценку отношению родителей к обязанностям по воспитанию и содержанию своих детей. Результаты проверок находятся на контроле, сообщает пресс-служба прокуратуры Чеченской Республики.