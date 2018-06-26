На Дону на мель сел грузовой теплоход «Маркиз»

Ростовская область

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В Ростовской области на мель сел нефтерудовоз «Маркиз»

Это произошло в устье реки Дон недалеко от хутора Обуховка в Азовском районе. По данным Южного регионального центра МЧС России, судно могло сесть на мель из-за ошибок в маневрировании.

Информации о пострадавших и розливе нефтепродуктов нет, пишет «Российская газета».

Как сообщали Юга.ру, в Ростовской области 12 июня во время движения по реке Дон сел на мель теплоход. Судно следовало под флагом центральноамериканского государства Белиз. 

Ростов-на-Дону Судоходство
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