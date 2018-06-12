В Ростовской области на мель сел теплоход

Ростовская область

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В Ростовской области во время движения по реке Дон сел на мель теплоход

Судно следовало под флагом центральноамериканского государства Белиз. По данным морского спасательно-координационного центра, авария случилась, потому что у теплохода отказало рулевое управление.

Разлива топлива не произошло, никто не пострадал. На помощь кораблю отправили буксиры и ремонтные бригады, пишет «Российская газета».

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