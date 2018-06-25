В Майкопе приступили к уничтожению амброзии

В Майкопе начались работы по стрижке газонов и ликвидации амброзии для предотвращения массовой аллергии у населения

В соответствии с планом, утвержденным мэром столицы Адыгеи Андреем Гетмановым, санитарные мероприятия по очистке территорий города от сорной растительности будут проводиться в течение всего летнего сезона.

Муниципальному учреждению «Благоустройство», руководителям предприятий и организаций поручено своевременно принимать меры по ликвидации сорной растительности на закрепленных за ними территориях, улицах, парках, скверах, площадях города. Собственникам надлежит соблюдать санитарный порядок на своих земельных участках: проводить прополку на приусадебных участках, в теплицах и газонах. Также необходимые мероприятия по борьбе с амброзией должны провести крестьянско-фермерские хозяйства, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Контролировать работу по уничтожению сорной растительности будет специальная комиссия, созданная при администрации Майкопа.