В первый день Фестиваль болельщиков FIFA в Сочи посетили 25 тыс. человек

На площади Южного мола в Сочи 14 июня открылся FIFAFanFest — фестиваль болельщиков чемпионата мира по футболу

«В первый день фестиваль посетили 25 тысяч человек», — сообщили порталу Юга.ру в мэрии курорта.

Площадка фестиваля заработала с 14 часов, а церемония открытия состоялась в 17 часов. Для болельщиков выступили солисты Кубанского казачьего хора, диджей Benny Benassi и группа Swanky Tunes.

В 18 часов на большом экране площадью 90 кв. метров началась прямая трансляция первого матча мундиаля — на московском стадионе «Лужники» сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Как только прозвучал финальный свисток, счет игры отобразился на телебашне курорта, которую украсили к ЧМ специальным световым оборудованием.

Фан-зона разбита на несколько площадок. На территории работают тематические аттракционы, проводятся викторины и конкурсы. В рамках развлекательной программы запланированы 88 мероприятий, в которых примут участие более 200 коллективов, 600 российских и зарубежных артистов. Также пройдут трансляции всех 40 матчей чемпионата.

Напомним, площадка фестиваля может вместить одновременно до 10 тыс. человек. Вход на все мероприятия FIFAFanFest, который продлится до 15 июля, бесплатный.

ЧМ-2018 будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе на арене сочинского «Фишта».