В Краснодаре участок улицы Гагарина расширят

Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что необходимо провести ремонт улицы Гагарина от Каляева до Герцена, а также проработать возможность расширения этого участка

Об этом он сообщил во время выездного совещания на перекрестке улиц Каляева и Гагарина, где организуют новый переезд через трамвайные пути. Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов пояснил, что проект по ремонту улицы Гагарина уже разработали. Мэр поручил включить эти работы в план на следующий год.

Участники совещания обсудили организацию движения на пересечении улиц Гагарина и Каляева.

«Небольшие тупиковые участки нужно включать в схему дорожного движения. Они будут перераспределять потоки, возьмут на себя часть нагрузки. Такие точечные решения увеличивают пропускную способность улиц. Вместе с теми масштабными проектами по капитальному и текущему ремонту, которые реализуют по федеральным и региональным программам, это позволит нам комплексно заниматься развитием улично-дорожной сети города и решать существующие транспортные проблемы», — сказал Первышов.

Директор КТТУ Александр Грачев пояснил, что перед устройством переезда на перекрестке улиц Каляева и Гагарина, где трамвайная ветка делает поворот, заменили рельсы. Также вместо деревянных шпал уложили бетонные.

Архипов уточнил, что на перекрестке введут одностороннее движение из центра — от улицы Красных Партизан к Гагарина. Ожидается, что этот участок сможет пропустить в два раза больше транспорта. В обратном направлении автомобили будут двигаться по противоположной стороне улицы Каляева, куда водители будут попадать через новый переезд. Сейчас эта сторона — тупиковая. Работы по организации новой схемы движения собираются завершить к концу июля. По словам директора департамента транспорта, на пересечении улиц Каляева и Гагарина в августе установят светофор.

Сейчас специалисты ведут подготовку перед ремонтом проезжей части на улице Каляева и участках дорог на подъезде к перекрестку, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.