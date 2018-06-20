Городам Кавказских Минеральных Вод предложили присвоить статус исторических поселений
Депутаты думы Ставропольского края 20 июня на выездном заседании в Железноводске обсудили вопрос присвоения статуса исторических поселений городам Кавминвод
Зампредседателя думского комитета Артур Насонов пояснил, что курортам такой статус поможет в получении дополнительной федеральной поддержки.
Главный архитектор Ставрополья Маина Маркова заявила, что города Кавказских Минеральных Вод уже входили в список федеральных исторических поселений. Теперь необходимо восстановить этот статус. Мэр Железноводска Евгений Моисеев отметил, что статус позволит лучше развивать туристический потенциал.
Теперь власти городов-курортов намерены подготовить перечень необходимых документов, чтобы вернуть статус исторических поселений, сообщает «Ставропольское телевидение».
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