На фестивале Geek Picnic в Краснодаре в сентябре пройдет чемпионат по ретроиграм

В Краснодаре на фестивале Geek Picnic в сентябре пройдет чемпионат по ретроиграм на оригинальных консолях

В зоне Oldschool Games, организованной командой RetroTech Squad, гости смогут сыграть в Rock-n-Roll Racing, River Raid, Battle City и другие игры. Здесь же состоятся сольные выступления известного VGM-гитариста GearX2 с программой металлических каверов на саундтреки из компьютерных игр и одного из лучших 8бит-исполнителей GameGate с музыкальными перформансами на чипах Nintendo GameBoy.

На фестивале науки и технологий Geek Picnic посетители смогут принять участие в чемпионате по Ultimate Mortal Kombat 3 на Sega Megadrive. На него можно приходить со своими падами. Турнир будет проходить по системе double elimination, когда участники выбывают из игры после двух поражений. Главный приз — пад от 8Bitdo.



На фестивале также будут экспонироваться приставки от Nintendo, NEC и SEGA, рабочие станции Apple, Amiga и Atari, компьютеры ZX Spectrum, «Электроника», MSX и многое другое. Посетители будут иметь возможность играть и работать с экспонатами.

Как сообщали Юга.ру, фестиваль Geek Picnic состоится в Краснодаре 15 и 16 сентября в парке 30‑летия Победы. Тема этого года — «Эволюция человека».