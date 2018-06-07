В Краснодаре в сентябре вновь пройдет фестиваль науки и технологий GEEK PICNIC

В Краснодаре 15 и 16 сентября пройдет крупнейший европейский фестиваль науки, технологий и искусства GEEK PICNIC

Мероприятие состоится в парке 30‑летия Победы, тема этого года — «Эволюция человека». Территория фестиваля будет разделена на несколько зон: «Технологии», «Наука», «Искусство», «Детская», «Главная сцена», «Книжная ярмарка», «Маркет и рестораны». Гости GEEK PICNIC смогут посетить косплей-баттлы, дискуссии о кибертехнологиях, криптовалюте, кинопоказ серии фильмов на тему технологий и науки с экспертными обсуждениями, экспериментумы и мастер-классы, командные соревнования формата «Японские забавы», гонки роботов, зоны настольных и олдскульных игр.

Предусмотрены места для отдыха и пикника, включая лаунж-зону электронной музыки на берегу реки, где будут проходить вечеринки. Кроме того, организаторами разработана концертная программа с выступлением музыкальных групп. Также на территории GEEK Piсnic будет обширная детская зона с игровыми и обучающими активностями.

В лектории фестиваля выступят медицинский блогер и научный журналист Алексей Водовозов, главный редактор портала нейротехнологии.рф Алексей Паевский, астрофизик Дмитрий Вибе, астроном Владимир Сурдин, химик Сергей Белков, специалист по биодизайну Дмитрий Галкин.

«В прошлом году GEEK Picnic в Краснодаре посетили почти 4 тыс. человек. Поначалу это был своего рода эксперимент, и он оказался вполне удачным. А вот в 2018 году гостей фестиваля, тема которого обозначена как Human Evolution (англ. — эволюция человека), ждет уже по-настоящему масштабная программа уровня Москвы или Питера», — рассказала директор по развитию проекта Анна Филатова.