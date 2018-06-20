На Кубани предложили создавать для малых сельхозпроизводителей бесплатные дополнительные торговые места на ярмарках

Депутаты ЗСК 20 июня на 11-й сессии в первом чтении рассмотрели законопроект «Об организации деятельности розничных рынков, ярмарок и агропромышленных выставок-ярмарок на территории Краснодарского края»

О проекте рассказал вице-спикер Законодательного собрания Сергей Алтухов. По его словам, поправки в закон должны помочь гражданам, которые ведут личные подсобные хозяйства и занимаются садоводством и огородничеством, реализовать свою продукцию. Законопроект предполагает введение понятия дополнительных торговых мест. Их наличие будут обязаны обеспечить организаторы ярмарок и агропромышленных выставок. В документе прописаны условия, при которых аграрии смогут бесплатно претендовать на эти места.

«Главная задача — продвинуть на рыночные места малого производителя сельхозпродукции. От избирателей часто поступают жалобы, касающиеся того, что все места на рынках занимают перекупщики. Это плохо сказывается и на ценообразовании, и на качестве продукции. На сессии в июле мы рассмотрим законопроект во втором чтении», — сказал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

В документе говорится, что организаторы ярмарок должны создавать комфортные условия для инвалидов.

От муниципальных органов власти поступили предложения, касающиеся расчетов предельного количества дополнительных торговых мест, предоставляемых на безвозмездной основе. Также предлагаются критерии отбора, если численность желающих торговать будет превышать число имеющихся мест. Поступали предложения и о расширении льготных категорий. Планируется, что во втором чтении законопроект рассмотрят с учетом всех пожеланий, сообщает пресс-служба ЗСК.