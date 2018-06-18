Кадыров ответил на совет Госдепа не ездить на Северный Кавказ

Глава Чечни Рамзан Кадыров предположил, что Госдеп перепутал Россию с США, рекомендуя не ездить на Северный Кавказ из-за « напряжения в обществе и терроризма»

Накануне Вашингтон выпустил официальное предостережение для американских граждан не посещать ряд регионов РФ, выделив Чечню и Крым.

«Департамент по-прежнему советует путешественникам пересматривать свое решение о поездке в Россию. Не отправляйтесь на Северный Кавказ, включая Чечню, из-за напряжения в обществе и терроризма. Также не посещайте Крым из-за иностранной оккупации и злоупотреблений оккупационных властей», — говорится в объявлении Госдепартамента США.

Кадыров, комментируя это предостережение в своем телеграм-канале, обвинил Госдеп в распространении ложной информации о ситуации на Северном Кавказе. По его словам, во время чемпионата мира по футболу в Россию приехали команды и болельщики, которые были радушно встречены, «именно это не нравится госдепу США и отдельным западным СМИ, которые в своей ненависти к России используют самые низкопробные методы».

«О каких беспорядках и терактах говорят в Госдепе? Может, они перепутали две страны — США и Россию, а систематические массовые убийства детей в американских школах преподносят как имеющие место в России?» — написал глава Чечни.

Говоря о зарубежных СМИ, Кадыров привел в пример статью британской газеты The Guardian, автор которой назвал «сомнительным призом» возможность сборной Египта базироваться в Чечне во время ЧМ. Он заявил, что египтяне «базируются на лучшем футбольном комплексе Европы, живут в прекрасном отеле, окружены вниманием тысяч болельщиков, довольны приемом».

«А с какого боку тут лезет Гардиан, абсолютно непонятно», — добавил он, подчеркнув, что автор статьи даже неправильно указал место базирования команды.

«Я давно уже не удивляюсь ежедневному потоку лжи и ненависти, которые льются на Россию со страниц западных СМИ. Это составная часть широкомасштабной информационной войны, объявленной России. Как говорится в известной восточной пословице, собака лает — караван идет», — заключил глава ЧР.

Напомним, Кадыров попал под санкции США в декабре 2017 года в рамках «закона Магнитского». Он тогда заявил, что не поехал бы в США даже за «все валютные запасы страны». Также глава ЧР неоднократно заявлял, что атакующих республику террористов готовят западные спецслужбы.