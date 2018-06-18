В Армавире на случай ЧС из-за паводка развернули эвакуационные посты

Краснодарский край

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Жителей Армавира предупредили о возможной чрезвычайной ситуации из-за паводков

Начальник управления по делам ГО и ЧС Армавира Сергей Чечулинский рассказал, что тот уровень паводка, что проходит через город, сохранится вечером 18 июня и весь день 19 июня. После возможно понижение уровня воды в Кубани. В горах прошли дожди, и синоптики прогнозируют их продолжение. Они вызовут подъем Кубани, и этот объем воды придет в Армавир, но, по словам Чечулинского, к критическим последствиям это привести не должно.

«На случай возможного ЧС в Армавире развёрнуты сборные эвакуационный посты (штабы): в Старой Станице (в районе моста через реку Кубань), в поселке Юбилейный (напротив детского сада), в хуторе Красная Поляна (напротив сельского клуба), на улице Лермонтова (на пересечении с улицей Горького)», — рассказали в пресс-службе администрации города.

Как сообщали Юга.ру, 18 июня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на реке Кубань выставят дополнительные посты в связи с возможным поднятием уровня воды.

Армавир Стихийные бедствия
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