В Сочи за один день из горных рек вытащили двоих тонущих мужчин

Краснодарский край

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В Сочи 15 апреля спасателям удалось вытащить из горных рек двоих человек

В 15:05 в спасательный отряд поступил звонок от очевидца, который сообщил, что в районе Форелевого хозяйства в реке Мзымта течением уносит мужчину. Спасатели обнаружили 26-летнего сочинца на небольшом островке. С помощью альпинистского снаряжения они переправили пострадавшего на берег. Медицинская помощь ему не понадобилась.

Через два часа помощь спасатели выехали на помощь мужчине, который упал в каньон реки Псахо. В результате падения он получил травму плеча. Прибыв на место и обнаружив пострадавшего, спасатели оказали 59-летнему сочинцу доврачебную помощь. После этого мужчину на носилках перенесли по каньону  к служебному автомобилю. Затем его вывезли из леса к дороге и передали врачам скорой помощи, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Сочи
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