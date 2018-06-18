В Махачкале отметили строительство 15 многоэтажек

Прокуратура Махачкалы провела ряд проверок градостроительного законодательства, которые выявили многочисленные нарушения

В ходе проверок было установлено, что должностные лица городской администрации при выдаче разрешений на строительство не соблюдали правила землепользования и нормативы плотности застройки. Кроме того, были допущены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

В итоге аннулированы 15 разрешений на строительство многоэтажных жилых домов, коммерческих и других объектов. К дисциплинарной ответственности привлечены шесть должностных лиц, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Как сообщали Юга.ру, в конце мая суд постановил снести семиэтажный жилой дом в Махачкале.