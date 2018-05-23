В Махачкале суд постановил снести семиэтажный дом

В Дагестане по решению Кировского районного суда Махачкалы снесут семиэтажный многоквартирный дом на улице Казбекова

Прокуратура провела проверку, по итогам которой выяснилось, что управление по вопросам координации капитального строительства Махачкалы выдало местному жителю разрешение на возведение семиэтажки, а управление архитектуры и градостроительства утвердило градостроительный план участка, при этом разрешение не соответствовало требованиям правил землепользования и застройки.

В частности, не были соблюдены минимальные размеры участка земли для размещения жилого дома средней этажности. Общая площадь участка — 337 кв. метров, площадь застройки — 336 кв. метров, то есть придомовой территории фактически нет, пояснили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Суд рассмотрел иск прокуратуры и обязал застройщика снести здание.

Кроме того, Советский районный суд Махачкалы обязал приостановить строительство пятиэтажного дома на проспекте Акушинского.