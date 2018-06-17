Тренировки сборных Бельгии и Панамы перенесли со стадиона «Фишт»

Официальные предматчевые тренировки сборных Панамы и Бельгии перед поединком чемпионата мира по футболу перенесли со стадиона «Фишт» на тренировочное поле

Напомним, 15 июня сборные Португалии и Испании провели матч на поле «Фишта», в результате которого газон получил большую нагрузку. В связи с этим тренировку панамских и бельгийских футболистов было решено перенести, передает «Р-Спорт».

Как сообщали Юга.ру, встреча 1-го тура группового этапа квартета G между Бельгией и Панамой состоится 18 июня в 18:00. Накануне команды прибыли на курорт и побывали на стадионе.

Чемпионат мира будет проходить до 15 июля в 11 городах России. «Фишт» примет еще четыре матча мирового первенства. Следующая игра состоится 23 июня, в ней встретятся сборные Германии и Швеции. 26 июня состоится матч Австралия — Перу), 30 июня игра 1/8 финала, а 7 июля — четвертьфинал ЧМ.