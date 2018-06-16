Сборные Бельгии и Панамы прибыли в Сочи на матч ЧМ

Национальные сборные Панамы и Бельгии прилетели в Сочи на матч чемпионата мира по футболу

Главному тренеру сборной Панамы Эрнану Дарио Гомесу на пресс-конференции задали вопрос, что он готов сделать, если его команда выйдет из группы.

«Я готов один выпить бутылку водки. Это шутка, на самом деле мы профессионалы и думаем только об игре. Можно побрить голову, но этого мы делать тоже не будем», — цитирует RT главного тренера Панамы.

Сборная Панамы базируется в Саранске, бельгийцы разместились в Дедовске Московской области. В стартовом матче мундиаля команды 18 июня сыграют на арене «Фишта», стартовый свисток прозвучит в 18:00. В группу G также попали Англия и Тунис.

Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира будет проходить до 15 июля в 11 городах России.