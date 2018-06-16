Бывший замдиректора ФСБ возглавил «Базовый элемент» Дерипаски

Генеральным директором промышленной группы «Базовый элемент» стал Валерий Печенкин

По данным базы СПАРК, Печенкин сменил на этом посту Гульжан Молдажанову. Также Молдажанова также вышла из совета директоров «Ингосстраха», в котором Олегу Дерипаске принадлежит 10%. Она осталась в составе совета директоров оператора проекта по созданию малых реакторов «АКМЭ-Инжиниринг» вместе с Дерипаской (он владеет 50% компании наравне с «Росатомом»).

До прихода в «Базовый элемент» в 2000-х Печенкин более 30 лет работал в спецслужбах. С 1997 по 2000 года он работал замдиректора ФСБ и курировал департамент контрразведки. После того как Дерипаска возглавил холдинг, Печенкин стал заместителем гендиректора, пишет РБК.