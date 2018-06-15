В России усилят контроль за соблюдением трудовых прав граждан старше 50 лет

Роструд намерен усилить надзор за соблюдением трудовых прав граждан, которым более 50 лет

Об этом сообщил глава Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов. Контроль усилят по поручению правительства.

«Если граждане, особенно в возрасте после 50 лет, хотят работать, они должны работать. Тем более, это, как правило, опытные и грамотные специалисты. Роструд контролирует соблюдение работодателями трудовых прав, особенно прав граждан этой категории», — сказал глава ведомства.

Вуколов отметил, что нарушения в основном касаются порядка приема и увольнения, процедуры сокращения и уклонения от надлежащего оформления трудовых договоров, а также условий на рабочем месте. По его словам, также примут дополнительные меры по обеспечению трудоустройства граждан старше 50 лет.

Глава Роструда добавил, что в усилении контроля помогут информационные ресурсы, такие как «Работа в России» и «Онлайнинспекция.рф». Граждане могут обращаться туда круглосуточно и в течение трех дней получать консультации, сообщает ТАСС.