В России усилят контроль за соблюдением трудовых прав граждан старше 50 лет

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Роструд намерен усилить надзор за соблюдением трудовых прав граждан, которым более 50 лет

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Об этом сообщил глава Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов. Контроль усилят по поручению правительства.

«Если граждане, особенно в возрасте после 50 лет, хотят работать, они должны работать. Тем более, это, как правило, опытные и грамотные специалисты. Роструд контролирует соблюдение работодателями трудовых прав, особенно прав граждан этой категории», — сказал глава ведомства.

Вуколов отметил, что нарушения в основном касаются порядка приема и увольнения, процедуры сокращения и уклонения от надлежащего оформления трудовых договоров, а также условий на рабочем месте. По его словам, также примут дополнительные меры по обеспечению трудоустройства граждан старше 50 лет. 

Глава Роструда добавил, что в усилении контроля помогут информационные ресурсы, такие как «Работа в России» и «Онлайнинспекция.рф». Граждане могут обращаться туда круглосуточно и в течение трех дней получать консультации, сообщает ТАСС.

Трудоустройство
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