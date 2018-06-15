Муфтий Адыгеи и Кубани поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Муфтий Адыгеи и Краснодарского края Аскарбий Карданов поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Он назвал его одним из самых главных и почитаемых праздников в исламе, символом толерантности, братства и милосердия.
«В светлые дни праздника Ураза-байрам искренне желаю всем мусульманам крепкого здоровья, радости и спокойствия в жизни, исполнения ваших пожеланий и молитв, достатка в доме и щедрой помощи Всевышнего во всех добрых делах и начинаниях», — сообщает пресс-служба духовного управления мусульман Адыгеи и Кубани.
Как сообщали Юга.ру, в Майкопе из-за большого числа верующих праздничный намаз в честь Ураза-байрама 15 июня проведут под открытым небом.
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