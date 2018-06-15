Муфтий Адыгеи и Кубани поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Муфтий Адыгеи и Краснодарского края Аскарбий Карданов поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Он назвал его одним из самых главных и почитаемых праздников в исламе, символом толерантности, братства и милосердия.

«В светлые дни праздника Ураза-байрам искренне желаю всем мусульманам крепкого здоровья, радости и спокойствия в жизни, исполнения ваших пожеланий и молитв, достатка в доме и щедрой помощи Всевышнего во всех добрых делах и начинаниях», — сообщает пресс-служба духовного управления мусульман Адыгеи и Кубани.

Как сообщали Юга.ру, в Майкопе из-за большого числа верующих праздничный намаз в честь Ураза-байрама 15 июня проведут под открытым небом.