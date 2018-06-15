В Майкопе молебен в честь Ураза-байрам проведут под открытым небом

В Майкопе из-за большого числа верующих праздничный намаз в честь Ураза-байрам проведут под открытым небом

Как уточнили в Духовном управлении мусульман Республики Адыгеи и Краснодарского края, на Ураза-байрам 15 июня традиционно приезжают верующие из разных районов Адыгеи, Краснодарского края, гости региона. Поэтому молебен начнется утром на площади Единения и Согласия рядом с Соборной мечетью.

С праздником верующих поздравит муфтий Адыгеи и Краснодарского края Аскарбий Карданов. Свои поздравления с Ураза-байрам направили глава Адыгеи Мурат Кумпилов и председатель республиканского парламента Владимир Нарожный.

После праздничной молитвы муфтият подготовил для все жителей и гостей Адыгеи праздничные благотворительные мероприятия. Они начнутся с детского праздника в 14-00 на площади Дружбы. Вечером в 18-00 в городском парке культуры и отдыха г. Майкопа состоится большой праздник с конкурсами и угощениями. Для этого муфтият при содействии благотворительный подготовил большое число сладостей и большой торт.