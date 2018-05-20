На Кубани по дороге к Крымскому мосту откроют ярмарки народного промысла

Краснодарский край, Крым

Распечатать

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что вдоль трассы к Крымскому мосту со стороны Тамани откроют ярмарки

Он отметил рост популярности продукции мастеров народного промысла и выразил уверенность, что на такой товар всегда будет спрос у туристов. Кондратьев пообещал производителями товаров народного промысла поддержку властей края.

«Я уже дал поручение главам муниципалитетов, чтобы по дороге к Крымскому мосту были организованы площадки, где вы сможете реализовывать свою продукцию», — сказал глава Кубани.

По словам Кондратьева, этот товар не приносит сверхприбыль, но он дорогого стоит.

«Вы даете нам эмоции, сохраняете культуру и возвращаете к традициям», — цитирует губернатора РИА «Новости».

Как сообщали Юга.ру, церемония открытия автодорожной части Крымского моста состоялась 15 мая. Официально движение по мосту было открыто 16 мая.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил найти способ разместить места отдыха вдоль трассы к Крымскому мосту на случай, если люди попадут в пробку.

Вениамин Кондратьев Крымский мост Торговля Ярмарки

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Ротенберг оценил срок службы Крымского моста без ремонта в 100 лет
Мужчина разбил стекла дверей в администрации Ейского района
В Крыму планируют построить центр ядерной лучевой медицины
В Северной Осетии закрыли сауну, оказывающую интимные услуги
Жителей Симферополя предупредили о сильном ливне с грозой и граде
В Краснодаре после ДТП с иномаркой маршрутка врезалась в столб и дерево. Один человек пострадал

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале