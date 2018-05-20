На Кубани по дороге к Крымскому мосту откроют ярмарки народного промысла
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что вдоль трассы к Крымскому мосту со стороны Тамани откроют ярмарки
Он отметил рост популярности продукции мастеров народного промысла и выразил уверенность, что на такой товар всегда будет спрос у туристов. Кондратьев пообещал производителями товаров народного промысла поддержку властей края.
«Я уже дал поручение главам муниципалитетов, чтобы по дороге к Крымскому мосту были организованы площадки, где вы сможете реализовывать свою продукцию», — сказал глава Кубани.
По словам Кондратьева, этот товар не приносит сверхприбыль, но он дорогого стоит.
«Вы даете нам эмоции, сохраняете культуру и возвращаете к традициям», — цитирует губернатора РИА «Новости».
Как сообщали Юга.ру, церемония открытия автодорожной части Крымского моста состоялась 15 мая. Официально движение по мосту было открыто 16 мая.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил найти способ разместить места отдыха вдоль трассы к Крымскому мосту на случай, если люди попадут в пробку.
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