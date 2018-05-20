На Кубани по дороге к Крымскому мосту откроют ярмарки народного промысла

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что вдоль трассы к Крымскому мосту со стороны Тамани откроют ярмарки

Он отметил рост популярности продукции мастеров народного промысла и выразил уверенность, что на такой товар всегда будет спрос у туристов. Кондратьев пообещал производителями товаров народного промысла поддержку властей края.

«Я уже дал поручение главам муниципалитетов, чтобы по дороге к Крымскому мосту были организованы площадки, где вы сможете реализовывать свою продукцию», — сказал глава Кубани.

По словам Кондратьева, этот товар не приносит сверхприбыль, но он дорогого стоит.

«Вы даете нам эмоции, сохраняете культуру и возвращаете к традициям», — цитирует губернатора РИА «Новости».