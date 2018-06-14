Родственники погибших в авиакатастрофе под Сочи через суд в Лондоне потребовали увеличить компенсации

Высокий суд Лондона принял к рассмотрению иски родственников погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи

В своем заявлении они указали, что их родственники погибли во время международного рейса. В связи с этим компенсации должны выплачивать согласно иностранным нормам, а не российским.

Адвокат Игорь Трунов, который представляет интересы потерпевших, рассказал «Коммерсанту», что заявления представителей погибших оформили соответствующим образом. Их передали юристу, который имеет право отстаивать интересы в английских судах высшей инстанции. Уточняется, что этому специалисту запрещено комментировать подготовку к судебному процессу.

Трунов предположил, что в ближайшее время Высокий суд проведет предварительные консультации с представителями заинтересованных сторон. Судья выслушает позиции и предложит варианты досудебного решения конфликта. Адвокат пояснил, что большая часть гражданских споров в лондонском суде не доходит до разбирательства.