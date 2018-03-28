Следствие по делу о крушении Ту-154 в Сочи продлили на четыре месяца

Краснодарский край

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Срок следствия по уголовному делу о крушении пассажирского Ту-154 Минобороны продлили еще на четыре месяца

По данным источника, знакомого с ситуацией, очередное продление «связано с проведением большого количества экспертиз, которые пока не завершены», сообщает РИА «Новости».

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Как сообщали Юга.ру, самолет Минобороны РФ Ту-154 рухнул в Черное море 25 декабря 2016 года во время планового полета в Сирию. Никто из находившихся на борту не выжил, всего в самолете было 92 человека.

Подробнее об авиакатастрофе читайте в нашем сюжете.

Авиакатастрофы Сочи

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Следствие по делу о крушении Ту-154 в Сочи продлили на четыре месяца

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