Следствие по делу о крушении Ту-154 в Сочи продлили на четыре месяца

Срок следствия по уголовному делу о крушении пассажирского Ту-154 Минобороны продлили еще на четыре месяца

По данным источника, знакомого с ситуацией, очередное продление «связано с проведением большого количества экспертиз, которые пока не завершены», сообщает РИА «Новости».

Как сообщали Юга.ру, самолет Минобороны РФ Ту-154 рухнул в Черное море 25 декабря 2016 года во время планового полета в Сирию. Никто из находившихся на борту не выжил, всего в самолете было 92 человека.