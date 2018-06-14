В Ялте по делу об экстремизме задержали местную жительницу

26-летнюю жительницу поселка Аутка задержали по подозрению в публичных призывах к экстремизму

В ялтинском поселке Аутка 13 июня прошёл обыск у Элины Мамедовой, сообщает крымскотатарское движение «Крымская солидарность» в фейсбуке. 26-летнюю Мамедову подозревают в публичных призывах к экстремизму (ч.2 ст 280 УК РФ). Наказание по этой статье предусматривает до 5 лет колонии. Какие именно публикации вызвали такие подозрения, не уточняется.

По информации «Крымской солидарности», ранее девушку увезли в Управление ФСБ Ялты. Родственники сообщили, что Мамедову допросили в присутствии назначенного адвоката, после чего отпустили под подписку о невыезде.

Ранее Юга.ру писали, что в Крыму раскрыли экстремистскую группу, созданную, по данным ФСБ, помощником депутата Верховной Рады Украины Мустафой Джемилевым.