ФСБ сообщила о раскрытии в Крыму экстремистской группы. Утверждается, что ее создал помощник депутата Рады

Крым, В мире

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В ФСБ сообщили, что была раскрыла деятельность экстремистской группы, которую создал помощник депутата Рады Мустафа Джемилев

Уточняется, что группировку организовали по указанию лидера «Меджлиса крымско-татарского народа» (запрещена на территории РФ) Рефата Чубарова, который находится в розыске.

По данным ФСБ, члены группы планировали преступления «для устрашения пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности» в республике. Группу создали в Харькове. В нее входили помощник депутата Рады Эрол Велиев, боксеры Александр Стешенко и Александр Третьяков.

В апреле Стешенко задержали при въезде в Крым. Сообщается, что он планировал провокацию накануне годовщины подписания указа президента РФ «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития».

Также в январе экстремисты подожгли дом муфтия Крыма Эмирали Аблаева. Установлено, что они использовали бутылки с зажигательной смесью. За каждую проведенную акцию им обещали по пятьсот долларов США.

Возбуждены уголовные дела о создании экстремистского сообщества, вербовке и участии в нем. Велиеву и Третьякову обвинения предъявили заочно. Их объявили в федеральный розыск, сообщает РИА «Новости».

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