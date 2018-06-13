В Адыгее открыли новое здание Тахтамукайской районной больницы

В преддверии Дня медработника в Адыгее состоялось торжественное открытие нового больнично-поликлинического корпуса Тахтамукайской центральной районной больницы

Новый корпус рассчитан на 50 коек, а поликлиника — на 200 посещений.

Здания, в которых раньше располагались стационар и поликлиника Тахтамукайской больницы, не соответствовали требованиям санитарных норм и правил, там не хватало помещений для новых врачебных кабинетов.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчеркнул, что строительство здания, начатое в 2007 году, удалось завершить благодаря поддержке премьер-министра России Дмитрия Медведева, который в прошлом году поддержал обращение руководителя республики о выделении средств. Всего на возведение объекта направили почти 143 млн рублей, большая часть — из резервного фонда Правительства РФ.

В новом трехэтажном лечебном корпусе создали комфортные условия пребывания пациентов и необходимые условия труда медперсонала. Там размещены педиатрическое, терапевтическое и неврологическое отделения. Первый этаж отведен под поликлинику с кабинетами стоматолога и рентгенодиагностики, а также лабораториями.

На торжественной церемонии открытия высадили платан во внутреннем дворе здания больницы.

«Уверен, созданные в новом помещении больницы условия будут способствовать дальнейшему улучшению состояния системы здравоохранения района. Органы государственной власти республики и впредь будут использовать все возможности для участия региона в федеральных целевых программах и внепрограммных мероприятиях, направленных на повышение качества, доступности медицинского обслуживания и увеличение продолжительности жизни жителей Адыгеи. Но в проводимой нами работе необходимо личное участие медработников, стремление постоянно повышать свою квалификацию, и главное — внимательное отношение к пациентам», — отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи подчеркнул, что в целом для развития системы здравоохранения республики предстоит решить много задач. Поэтому параллельно со строительством и капитальным ремонтом медучреждений самое серьезное внимание уделяется вопросам развития первичной медицинской помощи, подготовки кадров, создания достойных условий для их профессионального роста.