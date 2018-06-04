В амфитеатре парка «Краснодар» меняют экран. Теперь картинку будет видно даже днем и при любой погоде

В амфитеатре городского парка «Краснодар» начался демонтаж экрана, новый планируют установить в течение двух недель

«Через две недели на том же месте появится новый экран, главная способность которого — противостоять прямым солнечным лучам. Таким образом, мы получим четкую картинку в любое время суток и в любую погоду», — сообщается на официальной странице парка в Instagram.