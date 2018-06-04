В амфитеатре парка «Краснодар» меняют экран. Теперь картинку будет видно даже днем и при любой погоде
В амфитеатре городского парка «Краснодар» начался демонтаж экрана, новый планируют установить в течение двух недель
«Через две недели на том же месте появится новый экран, главная способность которого — противостоять прямым солнечным лучам. Таким образом, мы получим четкую картинку в любое время суток и в любую погоду», — сообщается на официальной странице парка в Instagram.
У меня для вас две новости! По старому русскому обычаю, начну с плохой �� с сегодняшнего дня в моём амфитеатре начался демонтаж экрана и ближайшие две недели кинопоказов не будет ☝ Вторая новость - прекрасная! Через две недели на том же месте появится новый экран, главная способность которого - противостоять прямым солнечным �� лучам! Таким образом, мы получим четкую картинку в любое время суток и в любую погоду! Так что набирайтесь терпения! Скоро нас ждет новая культурная жизнь! @officialparkkrasnodar #ПаркКраснодар #КиноПодОткрытымНебом #Амфитеатр #ДеньПоказа
Как сообщали Юга.ру, парк у стадиона «Краснодара» открылся в сентябре 2017 года. В амфитеатре проходили показы футбольных матчей, а с апреля там начали показывать кино. Площадь экрана, установленного в амфитеатре, равнялась 40 кв. метрам.
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