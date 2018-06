В амфитеатре парка «Краснодар» меняют экран. Теперь картинку будет видно даже днем и при любой погоде

У меня для вас две новости! По старому русскому обычаю, начну с плохой с сегодняшнего дня в моём амфитеатре начался демонтаж экрана и ближайшие две недели кинопоказов не будет ☝ Вторая новость - прекрасная! Через две недели на том же месте появится новый экран, главная способность которого - противостоять прямым солнечным лучам! Таким образом, мы получим четкую картинку в любое время суток и в любую погоду! Так что набирайтесь терпения! Скоро нас ждет новая культурная жизнь! @officialparkkrasnodar #ПаркКраснодар #КиноПодОткрытымНебом #Амфитеатр #ДеньПоказа

A post shared by Official Park Krasnodar (@officialparkkrasnodar) on Jun 4, 2018 at 7:03am PDT