Исполняющим обязанности главы Гулькевичского района стал Александр Шишикин

Краснодарский край

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В Гулькевичском районе исполняющим обязанности главы муниципалитета назначили Александра Шишикина

Вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский 13 июня представил его сотрудникам администрации района.

С конца 2017 года Александр Шишикин являлся главой Гулькевичского городского поселения. Ранее он был замглавы района, начальником управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, казачества, военным вопросам и взаимодействию с правоохранительными органами, сообщает пресс-служба администрации Гулькевичского района.

Как сообщали Юга.ру, глава Гулькевичского района Виктор Кадькало 7 июня на сессии совета муниципалитета сообщил о своей отставке.

Гулькевичский район Кадровые перестановки

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Исполняющим обязанности главы Гулькевичского района стал Александр Шишикин

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