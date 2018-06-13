Исполняющим обязанности главы Гулькевичского района стал Александр Шишикин

В Гулькевичском районе исполняющим обязанности главы муниципалитета назначили Александра Шишикина

Вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский 13 июня представил его сотрудникам администрации района.

С конца 2017 года Александр Шишикин являлся главой Гулькевичского городского поселения. Ранее он был замглавы района, начальником управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, казачества, военным вопросам и взаимодействию с правоохранительными органами, сообщает пресс-служба администрации Гулькевичского района.

Как сообщали Юга.ру, глава Гулькевичского района Виктор Кадькало 7 июня на сессии совета муниципалитета сообщил о своей отставке.