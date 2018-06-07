Глава Гулькевичского района Виктор Кадькало покинул свой пост
Глава Гулькевичского района Виктор Кадькало 7 июня на сессии совета муниципалитета сообщил о своей отставке
Заседание посетила директор департамента внутренней политики администрации края Галина Москалева. Депутаты совета района поддержали решение о досрочном прекращении полномочий Кадькало.
Конкурс на замещение должности главы Гулькевичского района уже объявили. Его проведут 4 сентября, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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