Глава Гулькевичского района Виктор Кадькало покинул свой пост

Глава Гулькевичского района Виктор Кадькало 7 июня на сессии совета муниципалитета сообщил о своей отставке

Заседание посетила директор департамента внутренней политики администрации края Галина Москалева. Депутаты совета района поддержали решение о досрочном прекращении полномочий Кадькало.

Конкурс на замещение должности главы Гулькевичского района уже объявили. Его проведут 4 сентября, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.