В Ростове перед ЧМ открылся Центр по содержанию безнадзорных животных

Ростовская область

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Новый центр для содержания безнадзорных животных начал работу в Ростове к чемпионату мира по футболу

«Центр начал работать, он рассчитан на 700 животных, там 175 вольеров. Чемпионат мира подтолкнул нас к тому, чтобы пересмотреть подходы к теме безнадзорных животных», — сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе пресс-конференции.

Также продолжает работу старый центр, где находятся 300 собак. 

На содержание животных в этом году из городского бюджета выделено более 10 млн рублей.

Как сообщали Юга.ру, ранее благотворительный проект «Собачий патруль», который занимается стерилизацией и вакцинацией бездомных животных, выиграл президентский грант размером почти 2 млн рублей.

Животные Ростов-на-Дону ЧМ-2018

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В Ростове перед ЧМ открылся Центр по содержанию безнадзорных животных

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