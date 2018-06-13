В Ростове перед ЧМ открылся Центр по содержанию безнадзорных животных

Новый центр для содержания безнадзорных животных начал работу в Ростове к чемпионату мира по футболу

«Центр начал работать, он рассчитан на 700 животных, там 175 вольеров. Чемпионат мира подтолкнул нас к тому, чтобы пересмотреть подходы к теме безнадзорных животных», — сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе пресс-конференции.

Также продолжает работу старый центр, где находятся 300 собак.

На содержание животных в этом году из городского бюджета выделено более 10 млн рублей.

Как сообщали Юга.ру, ранее благотворительный проект «Собачий патруль», который занимается стерилизацией и вакцинацией бездомных животных, выиграл президентский грант размером почти 2 млн рублей.