В Ростове «Собачий патруль» выиграл президентский грант почти в 2 млн рублей

Ростовская область

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Благотворительный проект «Собачий патруль», который занимается стерилизацией и вакцинацией бездомных животных, выиграл президентский грант размером почти 2 млн рублей

«С помощью гранта мы сможем частично закрыть расходы на стерилизацию 1500–2000 собак. Проект предполагает обязательное софинансирование. Нам предстоит самостоятельно оплачивать расходы на оплату труда, на содержание здания и территории, на приобретение оборудования, на строительство второй очереди центра», — сообщается в группе проекта «ВКонтакте».

Ранее инициативу активистов «Собачьего патруля» поддержал губернатор Ростовской области Василий Голубев. 

Как сообщали Юга.ру «Собачий патруль» — проект по решению проблемы бездомных собак в Ростове-на-Дону путем создания центра массовой стерилизации и вакцинации.

На площади в 200 кв. метров будут созданы помещения для приема, осмотра, содержания собак. Запуск первой очереди центра запланирован уже в июне. Вторую очередь планируют открыть в 2020 году.

Животные Ростов-на-Дону
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