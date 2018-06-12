В Сочи во время тренировки сборной Бразилии на поле выбежал болельщик

Во время открытой тренировки сборной Бразилии по футболу в Сочи на поле выбежал мужчина

Болельщик попытался подбежать к футболисту Филиппе Коутиньо, но его остановила охрана. Мужчину увели с поля и отвели в сторону шатра для прессы.

#ЧМ2018 Во время тренировки Бразилии на поле прорвался болельщик pic.twitter.com/ZNjFPhrJPc — СЭ Футбол ЧМ-2018 (@football_se) June 12, 2018