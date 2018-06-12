В Сочи во время тренировки сборной Бразилии на поле выбежал болельщик
Во время открытой тренировки сборной Бразилии по футболу в Сочи на поле выбежал мужчина
Болельщик попытался подбежать к футболисту Филиппе Коутиньо, но его остановила охрана. Мужчину увели с поля и отвели в сторону шатра для прессы.
#ЧМ2018 Во время тренировки Бразилии на поле прорвался болельщик pic.twitter.com/ZNjFPhrJPc— СЭ Футбол ЧМ-2018 (@football_se) June 12, 2018
Как сообщали Юга.ру, тренировка прошла на стадионе «Юг-Спорт», на нее пришли более 3 тыс. зрителей. После тренировки Филиппе Коутиньо поздравили с 26-летием.
Все материалы по теме:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.