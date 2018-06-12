В Сочи на тренировке сборной Бразилии одному из футболистов разбили на голове яйцо

В Сочи на тренировке сборной Бразилии по футболу одного из спортсменов поздравили с днем рождения

Корреспондент Юга.ру сообщил, что футболисту сборной Бразилии Филиппе Коутиньо исполнилось 26 лет. По бразильской традиции у него на голове разбили сырое яйцо и обсыпали спортсмена мукой.

Тренировка прошла на стадионе «Юг-Спорт», на нее пришли более 3 тыс. зрителей. Вокруг стадиона за тренировкой наблюдали еще около 2 тыс. человек.