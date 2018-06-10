В Сочи фильмом закрытия «Кинотавра» станет «Дело Собчака»

Краснодарский край

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В Сочи 10 июня пройдет церемония закрытия 29-го фестиваля «Кинотавр»

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Фильмом закрытия станет картина режиссера Веры Кричевской «Дело Собчака». Его покажут в Зимнем театре, сообщает пресс-служба фестиваля.

Соавтором сценария стала Ксения Собчак. Зрители увидят историю первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, рассказанную его семьей, соратниками и врагами. В фильме представлены записи бесед с президентом Владимиром Путиным и российскими политиками Анатолием Чубайсом, Алексеем Кудриным, Борисом Немцовым, сообщает РИА «Новости».

В завершении фестиваля на Театральной площади покажут фильмы-победители.

Как сообщали Юга.ру, 2 июня в Сочи состоялась торжественная церемония открытия 29-го российского фестиваля «Кинотавр». Фестиваль открыл фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» — лента, рассказывающая о молодых годах Виктора Цоя. 

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В Сочи фильмом закрытия «Кинотавра» станет «Дело Собчака»
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