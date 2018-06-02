В Сочи открылся 29-й кинофестиваль «Кинотавр»

2 июня в Сочи состоялась торжественная церемония открытия 29-го российского кинофестиваля «Кинотавр»

По традиции фестиваль начался со звездной дорожки у Зимнего театра, где собрались несколько тысяч человек. Зрители приветствовали любимых кинозвезд: Александра Петрова, Марию Шалаеву, Ингеборгу Дапкунайте, Викторию Толстоганову, Дарью Мороз, Юрия Стоянова, Виталия Хаева, Нонну Гришаеву и многих других. Впервые на «Кинотавре» был введен дресс-код для журналистов — обязательные белые рубашки и темные брюки.

«В этот раз появился новый конкурс — конкурс полнометражных дебютов. Это особенность, которая позволяет одаренным молодым людям быть показанными и получить шанс», — назвал порталу Юга.ру главную особенность 29-го кинофестиваля его президент Александр Роднянский.

Актер Игорь Верник рассказал, что ждет от фестиваля открытий — режиссерских и актерских.

«В этом году очень сильная программа, и мы очень надеемся, что она станет новой ступенью в развитии российского кинематографа», — сказал Верник.

Жюри основного конкурса «Кинотавр» возглавил режиссер Алексей Попогребский. В нем участвуют 12 картин, а всего в этом году на конкурс было подано 102 работы — это самая большая цифра за все годы работы кинофестиваля.

Фестиваль открыл фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» — лента, рассказывающая о молодых годах Виктора Цоя. Напомним, что режиссер ленты находится под домашним арестом в связи с обвинением в мошенничестве.

«Кинотавр» продлится до 10 июня.