Фестиваль «Кинотавтр» в Сочи откроет фильм «Лето» о Викторе Цое

Фестиваль «Кинотавр» в Сочи откроет фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Лето»

Лента посвящена советскому рок-музыканту Виктору Цою. В фильме рассказывается о записи первого альбома музыканта. Роль Цоя исполнил корейский актер Тео Ю.

Фильмом закрытия фестиваля станет лента режиссера Веры Кричевской «Дело Собчака». В жюри основного конкурса вошли актриса Оксана Акиньшина, композитор Игорь Вдовин, актер Игорь Верник, продюсер Евгений Гиндилис, оператор Леван Капанадзе, кинокритик Стас Тыркин и режиссер Алексей Попогребский.

Фестиваль «Кинотавр» в 2018 году пройдет на курорте с 3 по 10 июня, сообщает RT.